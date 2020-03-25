2020-03-25T11:30:36+03:00
Происшествия

«Квартира сгорела дотла». В Прикамье на пожаре погиб мужчина

По предварительно версии, причина пожара - неосторожность при курении
Лилия Абибулаева
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Площадь пожара составила 20 м.кв Фото: 27 ОНПР по Красновишерскому и Чердынскому ГОПлощадь пожара составила 20 м.кв Фото: 27 ОНПР по Красновишерскому и Чердынскому ГО
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Сообщение о пожаре в квартире в поселке Ныроб поступило 24 марта в 11:54. На место выехали пожарные.

Пожар произошел в трехквартирном жилом доме муниципальной собственности, 5-ой степени огнестойкости, 1952 года постройки.

Пожарным удалось потушить пламя. В полностью обгоревшей квартире нашли тело хозяина квартиры. Известно, что мужчина вел асоциальный образ жизни. Часто выпивал и курил в квартире. Вот и в этот раз причиной пожара стала неосторожность при курении.

Все, что находилось в квартире, сгорело дотла. Площадь пожара составила 20 м.кв. По факту пожара проводится проверка в порядке статьи 144 УПК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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