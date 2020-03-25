«Квартира сгорела дотла». В Прикамье на пожаре погиб мужчина
Сообщение о пожаре в квартире в поселке Ныроб поступило 24 марта в 11:54. На место выехали пожарные.
Пожар произошел в трехквартирном жилом доме муниципальной собственности, 5-ой степени огнестойкости, 1952 года постройки.
Пожарным удалось потушить пламя. В полностью обгоревшей квартире нашли тело хозяина квартиры. Известно, что мужчина вел асоциальный образ жизни. Часто выпивал и курил в квартире. Вот и в этот раз причиной пожара стала неосторожность при курении.
Все, что находилось в квартире, сгорело дотла. Площадь пожара составила 20 м.кв. По факту пожара проводится проверка в порядке статьи 144 УПК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU