25 Март 2020 2020-03-25T10:15:03+03:00

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Сотрудники полиции разыскивают грабителя. Мужчина ограбил женщину и скрылся.

Преступление произошло в подъезде на улице Пушкина. Мужчина проследил за пенсионеркой и на лестничной площадке 9 этажа выхватил у нее из рук сумку, где был кошелек с деньгами и сотовый телефон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/768614" frameborder="0"></iframe> Пермяк ограбил старушку и пошел замаливать в церковь.

По камерам сотрудники полиции установили, что подозреваемый после ограбления направился в церковь. На записи видно, как мужчина в синей жилетке с большой сумкой в руках заходит в помещение.

Полицейские устанавливают личность подозреваемого:

На вид мужчине 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения.

Всех, кто владеет информацией об этом человеке, просят позвонить по телефонам: 218-88-77, 89125923308, 89993639991.

ИСТОЧНИК KP.RU