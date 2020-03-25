2020-03-25T10:15:03+03:00
Происшествия

Пермяк ограбил старушку и пошел замаливать в церковь

Мужчина выхватил у женщины кошелек и убежал [видео]
Лилия Абибулаева
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Грабитель. Фото: ГУМВД по Пермскому краюГрабитель. Фото: ГУМВД по Пермскому краю
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Сотрудники полиции разыскивают грабителя. Мужчина ограбил женщину и скрылся.

Преступление произошло в подъезде на улице Пушкина. Мужчина проследил за пенсионеркой и на лестничной площадке 9 этажа выхватил у нее из рук сумку, где был кошелек с деньгами и сотовый телефон.

Пермяк ограбил старушку и пошел замаливать в церковь.

По камерам сотрудники полиции установили, что подозреваемый после ограбления направился в церковь. На записи видно, как мужчина в синей жилетке с большой сумкой в руках заходит в помещение.

Полицейские устанавливают личность подозреваемого:

На вид мужчине 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения.

Всех, кто владеет информацией об этом человеке, просят позвонить по телефонам: 218-88-77, 89125923308, 89993639991.

ИСТОЧНИК KP.RU

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