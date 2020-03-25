Пермяк ограбил старушку и пошел замаливать в церковь
Сотрудники полиции разыскивают грабителя. Мужчина ограбил женщину и скрылся.
Преступление произошло в подъезде на улице Пушкина. Мужчина проследил за пенсионеркой и на лестничной площадке 9 этажа выхватил у нее из рук сумку, где был кошелек с деньгами и сотовый телефон.
Пермяк ограбил старушку и пошел замаливать в церковь.
По камерам сотрудники полиции установили, что подозреваемый после ограбления направился в церковь. На записи видно, как мужчина в синей жилетке с большой сумкой в руках заходит в помещение.
Полицейские устанавливают личность подозреваемого:
На вид мужчине 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения.
Всех, кто владеет информацией об этом человеке, просят позвонить по телефонам: 218-88-77, 89125923308, 89993639991.
ИСТОЧНИК KP.RU