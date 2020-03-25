В Перми усилили санитарную обработку общественного транспорта

25 Март 2020 2020-03-25T09:50:35+03:00

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В Перми тщательнее обрабатывают общественный транспорт. В целях профилактики распространения коронавируса городские власти обеспечивают полную обработку транспорта.

Перевозчикам поставлена задача проводить обработку поручней и ручек после каждого рейса, а также в конце смены в парке. Обработку контролируют специалисты контрольно-ревизорной службы МКУ «Гортранс». Ежедневно проверяют от 100 до 200 машин. При этом не только дезинфицируют и машины частных перевозчиков.

- Для кондукторов организован дополнительный инструктаж по дезинфекции салонов автобусов и трамваев между рейсами. Также важно, чтобы водители и кондукторы были защищены индивидуальными средствами защиты – респираторами или масками, - сообщили в администрации Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU