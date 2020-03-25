Пермские подростки во время каникул собирают металлолом на Перми-2
В Перми во время очередного рейда полицейские сняли с железнодорожных путей школьников 12 и 13 лет. Мальчика бродили по путям в районе Перми-2.
Сотрудникам полиции школьники рассказали, что они живут в Мотовилихинском районе Перми, а на железнодорожный вокзал приехали специально, чтобы собрать металлолом и сдать его.
Мальчиков доставили в отделение полиции. Там с ними провели профилактическую беседу. Также сотрудники ведомства поговорили с родителями мальчиков. Они не знали, чем занимались дети.
В отношении родителей составили протоколы об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU