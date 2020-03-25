Пермские подростки во время каникул собирают металлолом на Перми-2

25 Март 2020 2020-03-25T08:52:29+03:00

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В Перми во время очередного рейда полицейские сняли с железнодорожных путей школьников 12 и 13 лет. Мальчика бродили по путям в районе Перми-2.

Сотрудникам полиции школьники рассказали, что они живут в Мотовилихинском районе Перми, а на железнодорожный вокзал приехали специально, чтобы собрать металлолом и сдать его.

Мальчиков доставили в отделение полиции. Там с ними провели профилактическую беседу. Также сотрудники ведомства поговорили с родителями мальчиков. Они не знали, чем занимались дети.

В отношении родителей составили протоколы об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU