2020-03-25T08:52:29+03:00
Происшествия

Пермские подростки во время каникул собирают металлолом на Перми-2

Мальчиков заметили сотрудники транспортной полиции
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В отношении родителей составили протоколы об административном правонарушении. Фото: транспортная полиция ПермиВ отношении родителей составили протоколы об административном правонарушении. Фото: транспортная полиция Перми
Изменить размер текста:

В Перми во время очередного рейда полицейские сняли с железнодорожных путей школьников 12 и 13 лет. Мальчика бродили по путям в районе Перми-2.

Сотрудникам полиции школьники рассказали, что они живут в Мотовилихинском районе Перми, а на железнодорожный вокзал приехали специально, чтобы собрать металлолом и сдать его.

Мальчиков доставили в отделение полиции. Там с ними провели профилактическую беседу. Также сотрудники ведомства поговорили с родителями мальчиков. Они не знали, чем занимались дети.

В отношении родителей составили протоколы об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24