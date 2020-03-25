2020-03-25T07:47:12+03:00
Общество

«Выйдите из дома, чтобы сдать кровь». Пермяков просят стать донорами

В городе дефицит донорской крови
Лилия Абибулаева
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Сотрудники службы переливания просят пермяков сделать доброе дело и сдать кровь.Сотрудники службы переливания просят пермяков сделать доброе дело и сдать кровь.Фото: архив "КП"
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Пермская краевая станция переливания крови просит пермяков выйти из дома и сдать кровь. Из-за ситуации с коронавирусом жители Прикамья стали реже сдавать кровь. Нехватка такого важного компонента может сказаться на здоровье и жизни пациентов, которым донорская кровь необходима.

В субботу, 28 марта, пройдет суббота донора. Сотрудники службы переливания просят пермяков сделать доброе дело и сдать кровь.

- Сохранение здоровья доноров и реципиентов остается важной задачей Службы крови. На станциях и в отделениях переливания крови, как в любом медицинском учреждении, усилены меры по санобработке, вентилированию, действует масочный режим, дополнительные осмотры медицинского персонала и другие меры для противодействия распространению коронавируса, - сообщают в службе крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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