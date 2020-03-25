«Выйдите из дома, чтобы сдать кровь». Пермяков просят стать донорами
Пермская краевая станция переливания крови просит пермяков выйти из дома и сдать кровь. Из-за ситуации с коронавирусом жители Прикамья стали реже сдавать кровь. Нехватка такого важного компонента может сказаться на здоровье и жизни пациентов, которым донорская кровь необходима.
В субботу, 28 марта, пройдет суббота донора. Сотрудники службы переливания просят пермяков сделать доброе дело и сдать кровь.
- Сохранение здоровья доноров и реципиентов остается важной задачей Службы крови. На станциях и в отделениях переливания крови, как в любом медицинском учреждении, усилены меры по санобработке, вентилированию, действует масочный режим, дополнительные осмотры медицинского персонала и другие меры для противодействия распространению коронавируса, - сообщают в службе крови.
ИСТОЧНИК KP.RU