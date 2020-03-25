2020-03-25T06:54:06+03:00
Общество

В Перми приставы взыскали с женщины крупный штраф за сбыт наркотиков

Ее осудили на 11, 5 лет
Лилия Абибулаева
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Ее признали виновной в 8 преступлениях.Ее признали виновной в 8 преступлениях.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае местную жительницу за распространение наркотиков приговорили к 11,5 годам лишения свободы и крупному штрафу. Женщина соблазнилась высокой зарплатой и гибким графиком работы.

Мотовилихинский районный приговорил женщину к лишению свободы и штрафу в размере 450 тысяч рублей. Ее признали виновной в 8 преступлениях.

Отбывая наказание, женщина решила продать свой автомобиль. Однако сделать это не получилось, так как приставы наложили арест на автомобиль закладчицы. Родственники женщины быстро нашли нужную сумму и перевели на счет отдела судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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