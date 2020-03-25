В Перми приставы взыскали с женщины крупный штраф за сбыт наркотиков
В Пермском крае местную жительницу за распространение наркотиков приговорили к 11,5 годам лишения свободы и крупному штрафу. Женщина соблазнилась высокой зарплатой и гибким графиком работы.
Мотовилихинский районный приговорил женщину к лишению свободы и штрафу в размере 450 тысяч рублей. Ее признали виновной в 8 преступлениях.
Отбывая наказание, женщина решила продать свой автомобиль. Однако сделать это не получилось, так как приставы наложили арест на автомобиль закладчицы. Родственники женщины быстро нашли нужную сумму и перевели на счет отдела судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU