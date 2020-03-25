2020-03-25T06:25:38+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья осудят за жестокое групповое убийство

Преступление было совершено в Удмуртии
Лилия Абибулаева
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Теперь жителю Прикамья грозит пожизненный срокТеперь жителю Прикамья грозит пожизненный срокФото: Василий Вахрин
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Жителю Чайковского в Пермском крае предъявили обвинение в убийстве знакомого на территории Удмуртии. Сообщником прикамца стал житель поселка Новый в Удмуртии.

В июле прошлого года мужчины поссорились со своим знакомым. Между ними завязалась драка. Обвиняемые стали бить потерпевшего, пинать, избивать деревянными палками. В результате мужчина получил сочетанную черепно-мозговую и черепно-лицевую травму. От полученных травм от скончался на месте.

Теперь жителю Прикамья грозит пожизненный срок. В пресс-службе прокуратуры Удмуртской республики сообщают, что дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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