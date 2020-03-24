Время бесплатной пересадки на автобусном маршруте №36 увеличат до часа
В ходе транспортной реформы были изменены некоторые маршруты общественного транспорта – часть их них разделили на более короткие дистанции. Чтобы пассажирам не пришлось платить за проезд двойную цену, в городе предусмотрели систему бесплатных пересадок в течение определенного времени.
На заседаниях городской думы уже поднимался вопрос о том, что для у пассажиров наиболее протяженных маршрутов времени на бесплатную пересадку может не хватить.
Депутат Владимир Манин предложил увеличить время пересадки на маршруте №36 до 60 минут.
- Это связано с тем, что маршрут №36 следует в центр города не напрямую, и время в пути увеличивается на 15-20 минут, - объяснил он. - Маршрут идет от разворотного кольца в микрорайоне Вышка I в обратную сторону от центра города, затем по улице Ивана Франко параллельно городу, а уже потом по улице Соликамской - в центр города. Время в пути значительно увеличивается, и в час пик это особенно чувствуется.
Предложение депутата поддержали сначала на заседании комитета по городскому хозяйству, а затем и на пленарном заседании думы.
ИСТОЧНИК KP.RU