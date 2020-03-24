2020-03-24T17:41:44+03:00
Общество

Время бесплатной пересадки на автобусном маршруте №36 увеличат до часа

Такое предложение рассмотрели депутаты Пермской городской думы
Андрей МАТЛИН
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Депутаты продолжают совершенствовать транспортную реформу.Депутаты продолжают совершенствовать транспортную реформу.
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В ходе транспортной реформы были изменены некоторые маршруты общественного транспорта – часть их них разделили на более короткие дистанции. Чтобы пассажирам не пришлось платить за проезд двойную цену, в городе предусмотрели систему бесплатных пересадок в течение определенного времени.

На заседаниях городской думы уже поднимался вопрос о том, что для у пассажиров наиболее протяженных маршрутов времени на бесплатную пересадку может не хватить.

Депутат Владимир Манин предложил увеличить время пересадки на маршруте №36 до 60 минут.

- Это связано с тем, что маршрут №36 следует в центр города не напрямую, и время в пути увеличивается на 15-20 минут, - объяснил он. - Маршрут идет от разворотного кольца в микрорайоне Вышка I в обратную сторону от центра города, затем по улице Ивана Франко параллельно городу, а уже потом по улице Соликамской - в центр города. Время в пути значительно увеличивается, и в час пик это особенно чувствуется.

Предложение депутата поддержали сначала на заседании комитета по городскому хозяйству, а затем и на пленарном заседании думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Время бесплатной пересадки на автобусном маршруте №36 увеличат до часа
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