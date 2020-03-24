Пермские депутаты предложили Контрольно-счетной палате проинспектировать заключение договоров с перевозчиками

24 Март 2020 2020-03-24T17:40:59+03:00

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На «Часе депутата» в ходе пленарного заседания Пермской городской Думы депутаты заслушали отчет о деятельности КСП за прошлый год. Руководитель палаты Мария Батуева сообщила, что по итогам прошлого года было выявлено нарушений на 6,7 миллиарда рублей. Под пристальным вниманием КСП находятся пять нацпроектов.

Депутат Владимир Манин попросил привести примеры наиболее значимых проверок. Мария Батуева сообщила, что были проведены масштабные проверки по зимнему содержанию дорог, анализировалась эффективность использования муниципальных земельных участков, отслеживалась ситуация с обеспечением жильем детей-сирот.

Депутаты поинтересовались: могут ли специалисты Контрольно-счетной палаты проинспектировать заключение контрактов с автоперевозчиками – насколько они соответствуют условиям конкурсной документации и задачам транспортной реформы. Мария Батуева сообщила, что они готовы заняться этим направлением, если депутаты им это поручат. Такое поручение было записано в итоговый протокол заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU