«Температуру измеряем незаметно». Главный санитарный врач страны рассказала о мерах профилактики коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T14:55:24+03:00

В связи с пандемией коронавируса надзор на границе усилен и прибывших осматривают в два этапа Фото: Евгения ГУСЕВА

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- Мы выстроили надежную систему эпидемиологической защиты. Я бы сказала - оборону, - отметила Анна Попова, главный санитарный врач страны в беседе с журналистами kp.ru.

Она рассказала, что в аэропортах уже более пяти лет установлено тепловизионное оборудование.

В связи с пандемией коронавируса надзор на границе усилен и прибывших осматривают в два этапа. Первый - незаметные тепловизоры. Второй - личный досмотр.

- Мы включаем второй этап, - это когда к пассажиру подходит специалист и еще раз в самолете или позже, ближе к выходу из аэропорта, меряет температуру, такой двойной контроль, - добавила Анна Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU