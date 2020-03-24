«Температуру измеряем незаметно». Главный санитарный врач страны рассказала о мерах профилактики коронавируса
- Мы выстроили надежную систему эпидемиологической защиты. Я бы сказала - оборону, - отметила Анна Попова, главный санитарный врач страны в беседе с журналистами kp.ru.
Она рассказала, что в аэропортах уже более пяти лет установлено тепловизионное оборудование.
В связи с пандемией коронавируса надзор на границе усилен и прибывших осматривают в два этапа. Первый - незаметные тепловизоры. Второй - личный досмотр.
- Мы включаем второй этап, - это когда к пассажиру подходит специалист и еще раз в самолете или позже, ближе к выходу из аэропорта, меряет температуру, такой двойной контроль, - добавила Анна Попова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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