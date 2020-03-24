2020-03-24T14:02:19+03:00
Общество

Карантин в Перми из-за коронавируса: пермякам рассказали, какие больницы будут заполняться при неблагоприятном развитии ситуации

А также – о том, где будут брать мазки в условиях карантина в Перми из-за коронавируса
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Как будут действовать власти в условиях карантина в Перми из-за коронавируса, готовы ли они к любому развитию событий?

- Мы подготовились к любому развитию событий, - сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова на заседании пермской гордумы. – В частности, предусмотрена система поэтапного заполнения пермских больниц пациентами. Сейчас это медсанчасть №1 и краевая инфекционная больница. На следующем этапе, если потребуется, это будут 6-я и 7-я городские больницы.

Хватит ли в Пермском крае аппаратов ИВЛ? В Европе столкнулись с нехваткой именно этой аппаратуры.

- Мы провели аудит, у нас сейчас 770 аппаратов ИВЛ, принято решение закупить еще 10 аппаратов, а также планируем приобрести аппаратуру гемодиализа легких, - сообщила Оксана Мелехова. - Сформирован шестимесячный запас материалов для ИВЛ. Мы предусмотрим систему оплаты тех, кто будет использовать эти аппараты.

Кто и как будет брать у людей тесты на коронавирус?

- У тех, у кого есть симптомы заболевания, как и у тех, кто приехал из-за рубежа, анализы будут принимать только в лаборатории Роспотребнадзора на улице Лебедева, 26. У остальных – еще в двух лабораториях: в пермском центре антиСПИД и в краевой инфекционной больнице, - отметила министр. - В случае неясности или при предварительном подтверждении диагноза, тесты будут отправляться в Московский противочумной НИИ - до недавнего времени их отправляли в новосибирский «Вектор». Материалов для тестов в Пермь приходит достаточное количество. На заседании Госсовета дано разрешение частным лабораториям проходить соответствующую сертификацию. Но пока от них не поступало таких заявок.

Удастся ли увеличить запас в городе медицинских масок?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выдачу наличных в банкоматах, где можно и вносить, и снимать деньги, ограничат
Карантин в Перми из-за коронавируса: пермякам рассказали, какие больницы будут заполняться при неблагоприятном развитии ситуации
Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: в поселке Майский откроют третий обсеватор
В Перми появится новый хирургический корпус на 400 коек
Дмитрий Махонин: Необходимо доставлять продукты на дом людям, находящимся на самоизоляции
В Прикамье пациентам с хроническими заболеваниями будут выдавать рецепты на дому
В Пермском крае выросло число тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом
У владельцев карт «Клуб ПЗСП» стало больше возможностей для покупок и отдыха
В Перми с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача одной из больниц
«А как же тогда регулярно мыть руки?» Пермские депутаты предложили во время режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса не отключать в домах воду
«Пожалуйста, останьтесь дома». Березниковские врачи присоединились к челленджу и попросили жителей соблюдать меры безопасности
Более 33 тысяч должников за тепло в Пермском крае получили «красные» квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»
В Перми три человека пострадали в ДТП с автобусом
Пермская администрация выставила на торги еще несколько городских маршрутов
В Прикамье молодой человек напал на 10-летнего школьника