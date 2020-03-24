Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: в поселке Майский откроют третий обсеватор

24 Март 2020 2020-03-24T14:16:51+03:00

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Каким должен быть оптимальный алгоритм поведения различных для различных категорий граждан в условиях режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса – в частности, для студентов, пожилых людей и больных, имеющих хронические заболевания?

К примеру, сейчас в столичных вузах закрываются общежития, и студентов отправляют домой, много их сейчас приезжает и в Пермь.

- Мы не можем ввести какие-либо ограничения для студентов до объявления режима ЧС, - сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на заседании пермской гордумы. – Так что ключевое слово тут «сознательность». Что касается других категорий: мы рекомендуем всем людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, избрать для себя добровольную самоизоляцию. Если у кого-то нет по тем или иным причинам возможности изолировать себя дома, например, несколько человек проживают в однокомнатной квартире, мы готовы разместить их в обсерваторах, сейчас их два, но готовится третий в поселке Майский в Краснокамском районе. Мы обеспечим также таким людям доставку лекарств, заказанных удаленно. Назначенные плановые операции будут в больницах будут переноситься на более поздний срок – мы поставили задачу по возможности избежать скопления пациентов в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU