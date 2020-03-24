В Перми появится новый хирургический корпус на 400 коек

24 Март 2020 2020-03-24T13:32:38+03:00

Он будет рассчитан на 270 пациентов в сутки

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Новый хирургический корпус на 400 коек с приемно-диагностическим отделением возведут в городской клинической больнице имени М.А.Тверье на улице Братьев Игнатовых, 2.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, в нем смогут принять до 270 пациентов в сутки. Пациентами станут не только жители Перми, но и всего региона.

По словам главного врача ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье» Валерия Блинова, строительство нового корпуса создаст наилучшие условия для всех пациентов Пермского края, так как пациентами ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье» являются не только жители Перми, но и жители всего региона. «В данном корпусе

- Здесь будет установлено самое современное диагностическое и лечебное оборудование, - отметил главный врач ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье» Валерий Блинов. - Строительство нового корпуса создаст прекрасные условия для организации центра многопрофильной медицинской помощи населению и нового отделения реабилитации, где будут находиться пациенты. В больничном комплексе разместятся отделения урологии, нейрохирургии, ортопедии, травматологии, три отделения хирургии.

В рамках адресной инвестиционной программы Пермского края на возведение объекта будет выделено 636 миллионов рублей. В 2020 году на строительство объектов направят около 10миллиардов рублей – на 27 процентов больше, чем в прошлом году. Строительство медучреждений ведётся и в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. До конца 2022 года в крае появится 29 новых медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU