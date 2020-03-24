2020-03-24T13:22:47+03:00
Общество

В Прикамье пациентам с хроническими заболеваниями будут выдавать рецепты на дому

На данный момент в крае 226 тысяч таких пациентов
Лилия Абибулаева
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12 тысяч жителей края -пенсионеры, они находятся в группе риска.12 тысяч жителей края -пенсионеры, они находятся в группе риска.Фото: архив "КП"
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В Пермском крае, по приказу Минздрава, жителям с хроническими заболеваниями, будут выдавать рецепты на дому и на более длительный срок.

В Прикамье сейчас 226 тысяч человек с хроническими заболеваниями. 12 тысяч жителей края -пенсионеры, они находятся в группе риска.

- Пациентам с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, рецепты на льготные лекарственные препараты выписываются в объеме квартальной потребности. В первую очередь, это касается рецептов на препараты инсулина и тест - полоски для самоконтроля глюкозы крови», - пояснила министр

Медики будут доставлять необходимые препараты на дом пациентам, проживающим в сельских и труднодоступных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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