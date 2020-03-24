В Прикамье пациентам с хроническими заболеваниями будут выдавать рецепты на дому
В Пермском крае, по приказу Минздрава, жителям с хроническими заболеваниями, будут выдавать рецепты на дому и на более длительный срок.
В Прикамье сейчас 226 тысяч человек с хроническими заболеваниями. 12 тысяч жителей края -пенсионеры, они находятся в группе риска.
- Пациентам с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, рецепты на льготные лекарственные препараты выписываются в объеме квартальной потребности. В первую очередь, это касается рецептов на препараты инсулина и тест - полоски для самоконтроля глюкозы крови», - пояснила министр
Медики будут доставлять необходимые препараты на дом пациентам, проживающим в сельских и труднодоступных районах.
ИСТОЧНИК KP.RU