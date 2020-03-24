2020-03-24T13:11:33+03:00
Общество

В Пермском крае выросло число тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом

Об этом сообщили в краевом правительстве
Андрей МАТЛИН
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Фото: краевое правительство.Фото: краевое правительство.
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Согласно национальному проекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, число жителей Пермского края, которые регулярно занимаются спортом и физкультурой, к 2024 году должно вырасти до 55 процентов.

В региональном Министерстве физкультуры и спорта сообщили, что за год «спортивных» прикамцев стало на 3,4 процента больше – 39,8 процентов.

- Заметно выросла активность среднего и особенно старшего поколения, - отметили в министерстве. - По сравнению с 2018 годом их число выросло на 4,1 и 3,1 процента – до и 27 и 12,25 процентов.

А вот данные по числу детей и подростков, занимающихся физкультурой и спортом систематически, не изменились. Показатель, который определяется на основании статданных спортшкол, клубов и секций, а также дополнительных занятий в образовательных учреждениях, составил в прошлом году 74,1 процента.

Важную роль в развитии физкультуры и спорта сыграла организация бесплатных занятий во внеучебное время, проведение физкультурно-оздоровительных занятий в рамках проекта «Старшее поколение» и другие прокты. В прошлом году в Прикамье построили 3 межшкольных стадиона, 8 универсальных площадок, стадион в Губахе, был реконструирован стадион «Гайва» с привлечением федеральных средств в рамках национального проекта «Демография», появились две новые ледовые арены - в Губахе и Березниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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