В Пермском крае выросло число тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом

24 Март 2020 2020-03-24T13:11:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно национальному проекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, число жителей Пермского края, которые регулярно занимаются спортом и физкультурой, к 2024 году должно вырасти до 55 процентов.

В региональном Министерстве физкультуры и спорта сообщили, что за год «спортивных» прикамцев стало на 3,4 процента больше – 39,8 процентов.

- Заметно выросла активность среднего и особенно старшего поколения, - отметили в министерстве. - По сравнению с 2018 годом их число выросло на 4,1 и 3,1 процента – до и 27 и 12,25 процентов.

А вот данные по числу детей и подростков, занимающихся физкультурой и спортом систематически, не изменились. Показатель, который определяется на основании статданных спортшкол, клубов и секций, а также дополнительных занятий в образовательных учреждениях, составил в прошлом году 74,1 процента.

Важную роль в развитии физкультуры и спорта сыграла организация бесплатных занятий во внеучебное время, проведение физкультурно-оздоровительных занятий в рамках проекта «Старшее поколение» и другие прокты. В прошлом году в Прикамье построили 3 межшкольных стадиона, 8 универсальных площадок, стадион в Губахе, был реконструирован стадион «Гайва» с привлечением федеральных средств в рамках национального проекта «Демография», появились две новые ледовые арены - в Губахе и Березниках.

ИСТОЧНИК KP.RU