2020-03-24T14:15:47+03:00
Общество

«А как же тогда регулярно мыть руки?» Пермские депутаты предложили во время режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса не отключать в домах воду

В горадминистрации пообещали обсудить предложения на оперативном штабе по обеспечению режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса
Андрей МАТЛИН
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Во время обсуждения ситуации в связи с режимом повышенной готовности в Перми из-за коронавируса депутаты Пермской городской думы поставили острые вопросы представителям администрации.

- Как согласуется призыв регулярно мыть руки с тем, что на 28 марта «Новогор-Прикамье» запланировал отключение 700 многоквартирных домов в Закамске? – в частности, поставил вопрос депутат Владимир Молоковских. – По сути, воды не будет в целом районе города?

- Вопрос стоит так: нельзя ли перенести эти планы на более поздний период? – поддержал коллегу председатель гордумы Юрий Уткин.

- А почему в условиях коронавируса власти решили сократить число автобусов на 9 городских маршрутах, ссылаясь на снижение пассажиропотока? – поинтересовалась депутат Вероника Куликова. – В Европе, наоборот, ограничивают число пассажиров в общественном транспорте, а мы будем создавать давку. Может быть нам, наоборот, выпустить на улицы города больше автобусов?

Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева пообещала рассмотреть эти вопросы.

- Мы обсудим эти предложения на заседании городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Предприятия и организации Прикамья обязали создать свои штабы

На заседании Пермской городской думы депутаты также попросили представителей краевого Минздрава и Роспотребнадзора разъяснить некоторые положения распоряжений оперативного штаба Прикамья по предотвращению распространению коронавирусной инфекции.

- У нас много промышленных предприятий, должны ли на проходных проверять у всех работников температуру? – в частности, поинтересовались они.

- Во всех организациях и на предприятиях должны быть созданы оперативные штабы в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса, - сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Александр Зомарев. – В них, как в школах и детских садах, должен быть организован утренний фильтр, должна проводиться термометрия сотрудников, и те, у кого повышенная температура, должны быть отправлены домой. В санитарных помещениях должен быть запас средств для дезинфекции и личной гигиены.

По словам Александра Зомарева, проверки предприятий по поводу соблюдения повышенных санитарных требований уже начались. Ранее в оперативном штабе края сообщили о штрафах, которые грозят нарушителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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