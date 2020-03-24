В Прикамье молодой человек напал на 10-летнего школьника

24 Март 2020 2020-03-24T10:59:36+03:00

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В отдел полиции Березников обратилась женщина. Она сообщила, что на ее 10-летнего внука напал неизвестный и украл сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей.

У школьника взяли объяснения, с его слов составили фоторобот преступника, опросили свидетелей и очевидцев. Через некоторое время злоумышленника нашли. Им оказался 22-летний местный житель.

Телефон школьника он еще не успел продать, поэтому устройство вернули владельцу, а самого грабителя поместили под стражу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU