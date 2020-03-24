В Перми в апреле начнется капитальный ремонт улицы Краснополянской

24 Март 2020 2020-03-24T10:29:09+03:00

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Подрядчик приступит к ремонту улицы Краснополянской 19 апреля. Дмитрий Самойлов поручил начать ремонт как можно раньше, так как жители часто жалуются на состоянии дороги.

Ремонт рассчитан на две года. Движение на время реконструкции будет осуществляться поочередно по полосам. На участке улицы Краснополянской от улицы Хлебозаводской до разворотного кольца на улице Загарьинской в ходе ремонта будет построена ливневая канализация, переустроены все коммуникации, выполнено обустройство тротуаров, полностью заменено дорожное покрытие

ИСТОЧНИК KP.RU