24 Март 2020 2020-03-24T09:20:15+03:00

Сотрудники полиции изъяли контрафактный товар. Фото: Cтоп-кадр с видео ГУ МВД по Пермскому краю

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Сотрудники полиции проверили магазин игрушек на улице Островского в Перми. На полках стояли товары без логотипов известного бренда. Владелец магазина не смог представить сопроводительных документов на товар. Однако на соседней витрине находись оригинальные изделия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/768373" frameborder="0"></iframe> В Перми изъяли контрафактные игрушки на 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли контрафактный товар. Все из магазина вывезли 380 игрушек на общую сумму больше 200 тысяч рублей.

Правообладатель оценил ущерб от действий предпринимателя более чем в полмиллиона рублей. В отношении гражданина составлен административный протокол

ИСТОЧНИК KP.RU