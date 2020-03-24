В одной из библиотек Прикамья установили компьютеры с доступом к запрещенной для детей информации
Прокуратура выявила доступ к информации порнографического, деструктивного и экстремистского характера
Возбуждено дело об административном правонарушении.Фото: Василий Вахрин
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В библиотеке Кудымкарскогорайона не принимались меры по ограничению доступа несовершеннолетних к сайтам аморального и противоправного содержания. В читальном зале библиотеки стояли компьютеры со свободным доступом в интернет. В результате проверки было установлено, что через эти компьютеры несовершеннолетние заходили на сайты пронографического, экстремистского и деструктивного характера.
В пресс-службе краевой прокуратуры сообщают, что в отношении руководителя библиотеки внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU