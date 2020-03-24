В одной из библиотек Прикамья установили компьютеры с доступом к запрещенной для детей информации

24 Март 2020 2020-03-24T08:56:37+03:00

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В библиотеке Кудымкарскогорайона не принимались меры по ограничению доступа несовершеннолетних к сайтам аморального и противоправного содержания. В читальном зале библиотеки стояли компьютеры со свободным доступом в интернет. В результате проверки было установлено, что через эти компьютеры несовершеннолетние заходили на сайты пронографического, экстремистского и деструктивного характера.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщают, что в отношении руководителя библиотеки внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU