2020-03-24T06:36:09+03:00
Происшествия

«Заталкивал собачью кость в рот». Пермяка осудили за истязание матери

На суд мужчина раскаялся и ему смягчили наказание
Юрий ТОКРАНОВ
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Кость сильно поранила лицо женщиныКость сильно поранила лицо женщиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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6 марта в Дзержинском районе Перми осудили местного жителя. Он признан виновным в причинении умышленного вреда здоровью собственной матери и угрозе убийством.

Как выяснила «КП-Пермь», преступления были совершены еще 29 декабря минувшего года. Мужчина пришел домой пьяный и стал ругаться с матерью. Он схватил нож и стал угрожать женщине. Сын бил мать кулаками, а также заталкивал в рот несчастной собачью кость.

Кость сильно поранила лицо женщины. Но в суде изувер заявил о раскаянии, в связи, с чем и наказали его лишь годом ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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