«Заталкивал собачью кость в рот». Пермяка осудили за истязание матери
На суд мужчина раскаялся и ему смягчили наказание
Кость сильно поранила лицо женщиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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6 марта в Дзержинском районе Перми осудили местного жителя. Он признан виновным в причинении умышленного вреда здоровью собственной матери и угрозе убийством.
Как выяснила «КП-Пермь», преступления были совершены еще 29 декабря минувшего года. Мужчина пришел домой пьяный и стал ругаться с матерью. Он схватил нож и стал угрожать женщине. Сын бил мать кулаками, а также заталкивал в рот несчастной собачью кость.
Кость сильно поранила лицо женщины. Но в суде изувер заявил о раскаянии, в связи, с чем и наказали его лишь годом ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU