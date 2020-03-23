2020-03-23T18:23:22+03:00
Общество

«Три чаши бассейнов и самый большой фитнес-центр». В Перми завершается строительство нового корпуса «Олимпии»

Пропускная способность спорткомплекса увеличится вдвое
Андрей МАТЛИН
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В новом здании "Олимпии" будут три чаши плавательных бассейнов. Фото: краевое правительство.В новом здании "Олимпии" будут три чаши плавательных бассейнов. Фото: краевое правительство.
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Глава Пермского края Дмитрий Махонин оценил ход строительства нового корпуса спорткомплекса «Олимпия-Пермь». Стройку должны закончить в течение двух месяцев.

После реконструкции в спорткомплексе появится полноценный детский центр обучения плаванию площадью 1500 квадратных метров. В нем будут три чаши специализированных бассейнов разной глубины, комфортный залом ожидания для родителей. Здесь смогут учиться плавать 3,5 тысячи ребятишек – в два раза больше, чем раньше.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства. Фото: краевое правительство.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства. Фото: краевое правительство.

По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, важно, чтобы «Олимпия» стала не только самым большим спорткомплексом, но и объектом, показательным в части качества услуг и безопасности. Согласно нацпроекту «Демография», утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году доля граждан, регулярно занимающихся спортом, должна увеличиться до 55 процентов.

Сейчас завершается отделка помещений. После реконструкции здесь также расположится фитнес-центр с тренажерным залом площадью 1,6 тысяч квадратных метров и пятью залами для групповых занятий – самый крупный в Прикамье. В нем будут проходить соревнования по силовым видам спорта: бодибилдингу, пауэрлифтингу, кроссфиту.

- Будут также обустроены отдельные входные группы для посетителей центра плавания и фитнес-центра, комфортные вестибюли с гардеробами, - отметил министр по управлению имуществом Николай Гончаров. - Количество посетителей увеличится вдвое, но это не отразится на их комфорте и качестве услуг.

Общий объем инвестиций составляет около 580 миллионов рублей, бюджетные средства при этом не привлекаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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