В Москве пожилых людей отправили на обязательный домашний карантин

23 Март 2020 2020-03-23T17:25:02+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что люди старше 65 лет, а также москвичи, страдающие хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля обязаны уйти на домашний карантин. То есть должны находиться в своей квартире, выходить из которой им разрешено только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске.

В качестве компенсации им будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 000 рублей. Из них 2000 рублей - авансом, еще 2000 рублей после окончания домашнего режима при условии его соблюдения.

- Выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше, – пояснили «Комсомолке» в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве . - Лично обращаться за оформлением выплаты не нужно. Органы социальной защиты все сделают сами, без заявлений. Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, деньги тоже дадут без заявлений и доставят на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU