2020-03-23T15:12:05+03:00
Общество

Через 1,5-2 недели в Перми может наступить пик заболеваемости коронавирусом

Об это сообщил Дмитрий Махонин
Лилия Абибулаева
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С 25 марта все ночные клубы будут закрыты с привлечением прокуратуры.С 25 марта все ночные клубы будут закрыты с привлечением прокуратуры.Фото: архив "КП"
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Врио губернатора Дмитрий Махонин сообщил на аппаратном совещании о том, пик заболеваемости коронавирусом может наступить через 1,5-2 недели.

Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что глава региона запретил всем чиновникам заграничные командировки без острой необходимости. Также Дмитрий Махонин отметил необходимость подготовки мер для поддержки бизнеса.

Министру транспорта Николаю Уханову поручили взять под личный контроль дезинфекцию общественного транспорта. К среде должна быть обеспечена 100% обработка. Дмитрий Самойлов пообещал, что к 25 марта все ночные клубы будут закрыты с привлечением прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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