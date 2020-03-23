Через 1,5-2 недели в Перми может наступить пик заболеваемости коронавирусом

23 Март 2020 2020-03-23T15:12:05+03:00

С 25 марта все ночные клубы будут закрыты с привлечением прокуратуры. Фото: архив "КП"

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Врио губернатора Дмитрий Махонин сообщил на аппаратном совещании о том, пик заболеваемости коронавирусом может наступить через 1,5-2 недели.

Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что глава региона запретил всем чиновникам заграничные командировки без острой необходимости. Также Дмитрий Махонин отметил необходимость подготовки мер для поддержки бизнеса.

Министру транспорта Николаю Уханову поручили взять под личный контроль дезинфекцию общественного транспорта. К среде должна быть обеспечена 100% обработка. Дмитрий Самойлов пообещал, что к 25 марта все ночные клубы будут закрыты с привлечением прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU