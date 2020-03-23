2020-03-23T13:55:04+03:00
Звезды

Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

78-летняя актриса рассказала корреспондентам kp.ru о своем самочувствии
Лилия Абибулаева
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Последнее время Барбара Брыльска редко появляется на публике.Последнее время Барбара Брыльска редко появляется на публике.Фото: архив "КП"
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О страшной болезни, которой страдает исполнительница роли Нади Шевелевой в любимой комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» писали многие СМИ. Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует. Актриса верит, что все будет хорошо.

- Я сейчас сижу дома на карантине, у нас ведь тоже коронавирус, - сообщила журналистам Барбара Брыльска. - Даже за продуктами не хожу. Но паники у меня нет.

О болезни актриса говорила неохотно. Отметила лишь, что не хочет об этом говорить, что это ее личное, а не для газеты.

Последнее время Барбара Брыльска редко появляется на публике. Последней работой актрисы был российском фильме «Тайна четырех принцесс». здоровье подводит актрису.

- Я знала, что будет время, когда у меня будет меньше работы, и я не отчаивалась из-за этого. За все надо платить: за лишнюю работу - ее отсутствием, за лишнее счастье - его недостатком. Вы не можете быть в раю все время, - стоически говорит Барбара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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