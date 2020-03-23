В Прикамье вводятся временные ограничения движения транспортных средств

23 Март 2020 2020-03-23T12:57:07+03:00

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В Пермском крае вводятся временные ограничения движения транспортных средств по региональным дорогам. Распоряжение об этом подписал министр транспорта Николай Уханов В пресс-службе министерства транспорта сообщают о том, что ограничения вводятся с 6 апреля по 5 мая и с 21 сентября по 20 октября 2020 года на региональных автодорогах только с переходным типом покрытия.

С 1 июня по 31 августа будут введены временные ограничения движения транспортных средств на региональных и межмуниципальных автодорогах с асфальтобетонным покрытием с 10.00 до 22.00 часов при дневной температуре воздуха выше 32°C.

На дорогах с переходным типом покрытия запрещено будет ездить транспортным средствам, нагрузка которых составляет 4 тонны на каждую ось для сдвоенных осей, 3 тонны на каждую ось для строенных осей.

ИСТОЧНИК KP.RU