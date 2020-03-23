Губернатор Прикамья поручил подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса

23 Март 2020 2020-03-23T12:25:59+03:00

В основном это будет связано со снижением налоговой нагрузки для предпринимателей. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае введен режим повышенной готовности в связи с распространения коронавирусной инфекции. Вирус внес коррективы в работу многих предприятий как России, так и Прикамья. Предприниматели терпят многомиллионные убытки.

Так, в Прикамье могут внедрить меры поддержки для бизнеса в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Издание «Business Class» сообщает о том, что врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному министерству промышленности, предпринимательства и торговли подготовить предложения по мерам поддержки для бизнеса.

В основном это будет связано со снижением налоговой нагрузки для предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU