2020-03-23T09:49:59+03:00
Общество

В Прикамье на домашнем карантине находится 1527 человек

39 жителей края находятся под присмотром врачей
Лилия Абибулаева
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У всех взяты анализы на наличие коронавиоруса.У всех взяты анализы на наличие коронавиоруса.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае официально подтверждено три случая заражения коронавирусом. Первые в Прикамье случаи были зафиксированы на прошлой неделе: опасное заболевание диагностировали у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции, и у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии, а недавно возвратилась домой, ее муж сейчас находится под наблюдением. О третьем случае стало известно 19 марта вечером. 11 марта житель Прикамья прилетел из Доминиканской республики.

Министерство территориальной безопасности сообщает о том, что под наблюдением врачей сейчас находятся 39 человек. По последним данным, на домашнем карантине после посещения заграничных стран находятся 1527 человек. У всех взяты анализы на наличие коронавиоруса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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