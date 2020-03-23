В Перми из-за коронавируса кинотеатры ограничили количество зрителей
В Прикамье введен режим повышенной готовности. В связи угрозой распространения коронавируса в крае закрылись детские сады, школы и вузы перешли на дистанционное обучение. Музеи и государственные кинотеатры закрылись, однако, частные продолжали работать.
Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что кинотеатры сети «Синема Парк» ограничили количество зрителей. Теперь на сеанс продают не более 50 билетов. Ранее такое же ограничение установили кинотеатры данной сети в Москве и Санкт-Петербурге. В филиале сети «Киномакс» ограничений пока не ввели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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