В Перми из-за коронавируса кинотеатры ограничили количество зрителей

23 Март 2020 2020-03-23T07:43:24+03:00

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В Прикамье введен режим повышенной готовности. В связи угрозой распространения коронавируса в крае закрылись детские сады, школы и вузы перешли на дистанционное обучение. Музеи и государственные кинотеатры закрылись, однако, частные продолжали работать.

Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что кинотеатры сети «Синема Парк» ограничили количество зрителей. Теперь на сеанс продают не более 50 билетов. Ранее такое же ограничение установили кинотеатры данной сети в Москве и Санкт-Петербурге. В филиале сети «Киномакс» ограничений пока не ввели.

ИСТОЧНИК KP.RU