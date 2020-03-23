2020-03-23T07:43:24+03:00
Общество

В Перми из-за коронавируса кинотеатры ограничили количество зрителей

Пока такую меру предприняли в кинотеатрах сети «Синема Парк»
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В филиале сети «Киномакс» ограничений пока не ввели.В филиале сети «Киномакс» ограничений пока не ввели.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Прикамье введен режим повышенной готовности. В связи угрозой распространения коронавируса в крае закрылись детские сады, школы и вузы перешли на дистанционное обучение. Музеи и государственные кинотеатры закрылись, однако, частные продолжали работать.

Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что кинотеатры сети «Синема Парк» ограничили количество зрителей. Теперь на сеанс продают не более 50 билетов. Ранее такое же ограничение установили кинотеатры данной сети в Москве и Санкт-Петербурге. В филиале сети «Киномакс» ограничений пока не ввели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми 3-летняя девочка попала в больницу после падения в автобусе
В Перми в МФЦ проводят мероприятия по профилактике распространения коронавируса
В Прикамье на домашнем карантине находится 1527 человек
Пермские кинотеатры отменяют сеансы после 25 марта
В Перми полицейский не смог восстановиться на службе из-за пьяной езды
В Перми закончились поиски 51-летнего мужчины
В Перми можно поклониться Блаженной Матроне Московской
В Перми из-за коронавируса кинотеатры ограничили количество зрителей
«Это очень страшно». В Перми сгорел частный дом
«Бревна разлетелись по дороге». В Пермском крае на трассе перевернулся лесовоз
В Прикамье на добычу волков выделят 4 миллиона рублей
Скончался известный хореограф Николай Боярчиков, который возглавлял пермский театр
В Прикамье со своего поста уходит замминистра здравоохранения Шамиль Биктаев
В Пермском крае на домашнем карантине из-за коронавируса находятся 1274 человека
«Машина лежала на крыше». В Перми в результате ДТП перевернулся автомобиль