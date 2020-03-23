2020-03-23T06:25:39+03:00
Общество

В Прикамье на добычу волков выделят 4 миллиона рублей

Соответствующие поправки внесены в бюджет на 2021-2022 года
Лилия Абибулаева
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Рассмотрение заявлений комиссией запланировано на 10 апреля 2020 годаРассмотрение заявлений комиссией запланировано на 10 апреля 2020 годаФото: архив "КП"
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В бюджете Пермского края на выплаты вознаграждения охотникам за добычу волка предусмотрено 4 миллиона рублей в год. Сейчас за каждого добытого волка охотникам выплачивают по 20 тысяч рублей.

С начала 2020 года в Пермском крае добыто 130 волков в рамках регулирования численности и любительской охоты.

В Министерство природы Пермского края поступило 44 заявления на выплату за добычу 87 волков. Рассмотрение заявлений комиссией запланировано на 10 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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