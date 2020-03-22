Скончался известный хореограф Николай Боярчинов, который возглавлял пермский театр

22 Март 2020 2020-03-22T20:26:49+03:00

Во времена его руководства публика буквально ломилась на спектакли. Фото: Театр опер и балета

Время его работы в театре оперы и балета называют «золотым веком»

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- Сегодня ушел из жизни Николай Боярчиков. С горечью произносим эти слова. Соболезнуем семье и близким Николая Николаевича и всем тем, кто трепетно хранит в сердце воспоминания о его спектаклях, - сообщили о смерти легендарного хореографа в театре оперы и балеты.

Николай Боярчиков работал в пермском театре с 1971 по 1977 года. Это время называют «золотым веком». Благодаря Николаю Боярчикову Пермский балет был известен во всем мире.

Его балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева, поставленный в 1972 году не сходил со сцены более 35 лет, увлекая в шекспировский мир всё новых зрителей.

Во многих интервью он отмечал, что Пермь еще недопонята, недооценена. Наш город занимал важное место в его судьбе.

Во времена его руководства публика буквально ломилась на спектакли.

ИСТОЧНИК KP.RU