В Прикамье со своего поста уходит замминистра здравоохранения Шамиль Биктаев
Он увольняется по собственному желанию
Шамиль Биктаев занимал пост замминистра с января 2018 года.Фото: Василий Вахрин
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Правительство Пермского края покидает Шамиль Биктаев, который занимал пост заместителя министра здравоохранения Пермского края. Издание «Новый компаньон» пишет, что он уходит по собственному желанию.
Шамиль Биктаев занимал пост замминистра с января 2018 года. Он занимался организацией медицинской помощью в регионе. Он также контролировал выполнение проектов по централизации лабораторий и бухгалтерий.
Напомним, ранее мы писали о том, что в бюджете Прикамья предусмотрят дополнительные средства на борьбу с короновирусом
ИСТОЧНИК KP.RU