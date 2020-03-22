В Прикамье со своего поста уходит замминистра здравоохранения Шамиль Биктаев

22 Март 2020 2020-03-22T16:43:30+03:00

Шамиль Биктаев занимал пост замминистра с января 2018 года. Фото: Василий Вахрин

Он увольняется по собственному желанию

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Правительство Пермского края покидает Шамиль Биктаев, который занимал пост заместителя министра здравоохранения Пермского края. Издание «Новый компаньон» пишет, что он уходит по собственному желанию.

Шамиль Биктаев занимал пост замминистра с января 2018 года. Он занимался организацией медицинской помощью в регионе. Он также контролировал выполнение проектов по централизации лабораторий и бухгалтерий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в бюджете Прикамья предусмотрят дополнительные средства на борьбу с короновирусом

ИСТОЧНИК KP.RU