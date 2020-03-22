2020-03-22T07:53:39+03:00
Общество

В Пермский край поставят крупную партию медицинских масок

Об этом сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова
Лилия Абибулаева
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Новой партии должно хватить минимум на месяцНовой партии должно хватить минимум на месяцФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Отменены мероприятия численностью больше 50 человек, закрываются детские сады, школы и вузы переходят на удаленные формат. Медики рекомендуют использовать чаще мыть руки, реже выходить из дома и использовать индивидуальные средства защиты. Однако масок в регионах на всех не хватает.

Оксана Мелехова сообщила в Instagram, что минздрав договорился о поставке в Прикамье крупной партии масок. В том числе и многоразовых.

- Достигнута договоренность о поставках в Пермский край большого объема масок медицинских для продажи в розницу в аптеках, а также для нужд учреждений по приемлемой цене. Этого количества будет достаточно для обеспечения всего Пермского края фактически в эпидемических условиях в течение как минимум месяца, - ответила Оксана Мелехова под постом Дмитрия Махонина. - Помимо этого, медицинские организации края заключают договора на поставку масок медицинских марлевых, которые используют многоразово и подвергаются дезинфицирующей обработке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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