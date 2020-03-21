Пермского бизнесмена осудили за то, что он сдал на металлолом брошенную машину, которая 10 лет ржавела у него в автосервисе

21 Март 2020 2020-03-21T14:31:40+03:00

Владелец иномарки заявил, что все это время приглядывал за ней, проезжая мимо

Изменить размер текста: A A

Курьезный случай произошел в Перми. Индивидуального предпринимателя признали виновным в краже ржавой иномарки с территории собственного автосервиса и приговорили к 300 часам обязательных работ.

Автомобиль Volkswagen Passat без госномеров 10 лет ржавел на площадке по адресу: шоссе Космонавтов, 111, корпус 22 (в промзоне «Мориона»). Он остался от прежнего автосервиса, который съехал и на его месте появился другой. Машина был без двигателя и колес стояла на подпорках.

Летом владелец предприятия, освобождая территорию, продал его через Avito на металлолом – за 16 тысяч рублей. И только после этого старый хозяин иномарки объявился.

Оказалось, что она принадлежала пермяку, но тот умер. Его сын заявил на суде, что вступил в права наследования в 2018 году, но не имел финансовой возможности забрать машину. Однако, по его словам, он присматривал за ней, периодически проезжая мимо, и очень удивился, когда она пропала. Мужчина и обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже.

Полиция разыскала сданный в металлолом автомобиль на улице Героев Хасана разукомплектованным и битым. Владельца автосервиса привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 158 УК РФ. Индустриальный суд приговорил его к обязательными работами сроком на 300 часов. Останки машины суд предложил забрать их собственнику, но во взыскании 35300 рублей ущерба в его пользу отказал.

ИСТОЧНИК KP.RU