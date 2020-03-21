В Прикамье 27-летний парень забил насмерть женщину и искалечил ее друга

21 Март 2020 2020-03-21T11:53:05+03:00

За три дня до этого он вышел на свободу

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В Горнозаводске будут судить 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда двум человекам. Он жестоко избил женщину, которая через день скончалась, а также ее сожителя.

- 23 декабря прошлого года, днем обвиняемый, освободившийся из мест лишения свободы 20 декабря, в комнате одной из коммунальных квартир избил руками и ногами женщину, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - От полученных травм она умерла утром следующего дня. Кроме этого, он нанес множественные удары руками ногами и табуретом по голове сожителю потерпевшей, причинив мужчине тяжкий вред здоровью, опасного для жизни человека и повлекший за собой психическое расстройство.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU