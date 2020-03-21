Из-за коронавируса в Перми завысили цены на сахар

21 Март 2020 2020-03-21T11:28:54+03:00

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Пермские торговцы решили воспользоваться ажиотажем, который возник в связи с коронавирусом. Покупатели пожаловались антимонопольщикам, что они взвинитили на сахар.

Перед этим в региональном антимонопольном управлении предупреждали предпринимателей, что Пермское УФАС России будет проводить контрольные внеплановые выездные проверки, руководствуясь сложившейся обстановкой в регионе. Но кое-кого, судя по всему, это не испугало.

- Поступила жалоба по факту увеличения розничной цены на сахарный песок в сети «Монетка», - сообщили в антимонопольном ведомстве. По сообщению заявителя, до 16 марта цена сахара составляла 25 рублей 90 копеек, а после 16-го стоимость продукта, входящего в список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, увеличилась до 34 рублей. Такой факт подтвердился в магазине торговой сети на улице 1905 года, 6А. Пермским УФАС России проводится проверка. В адрес ООО «Элемент – Трейд», владельца торговой сети «Монетка», направлен запрос о причинах повышения цены на сахарный песок. По результатам проверки будет принято решение о наличии или отсутствии в действиях компании необоснованного повышения цены на указанный продукт в условиях повышенного спроса на продовольственные товары.

ИСТОЧНИК KP.RU