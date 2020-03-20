2020-03-20T15:22:42+03:00
Звезды

Пермская опера будет играть спектакли для одного человека

Уникальным зрителем может стать любой желающий
Анна МАЛЫШЕВА
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Уникального зрителя на спектакль в Оперный театр выберет один из артистовУникального зрителя на спектакль в Оперный театр выберет один из артистовФото: Василий Вахрин
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Вынужденный карантин из-за распространения коронавируса заставляет находить Пермский театр оперы и балета новые формы общения со зрителем. С конца марта на спектакли, которые транслируются через интернет, сможет прийти один зритель. Для него, единственного в зале, будут играть артисты и музыканты.

- Чтобы в сегодняшней ситуации сохранить связь со зрителем, мы придумали проект «Один на один», аналогов которому, насколько я знаю, еще не было в истории театра, - говорит Марат Гацалов, главный режиссер Пермского театра оперы и балета. - Мы будем приглашать на спектакли одного зрителя, выбранного методом лотерейного отбора из числа зарегистрировавшихся на спектакль. В идее проекта отражено наше отношение к зрителю: мы готовы играть спектакли и для одного человека.

Если вы хотите стать этим уникальным зрителем, следите за новостями на сайте и в социальных сетях театра. В ближайшее время там начнется прием заявок. Один из артистов перед показом выберет одного из зарегистрировавшихся.

Расписание онлайн-трансляций спектаклей, на которых сможет присутствовать один зритель, появится на сайте permopera.ru.

Зрителя, который придет на спектакль осмотрит врач, чтобы соблюсти меры безопасности в период карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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