Пермская опера будет играть спектакли для одного человека
Вынужденный карантин из-за распространения коронавируса заставляет находить Пермский театр оперы и балета новые формы общения со зрителем. С конца марта на спектакли, которые транслируются через интернет, сможет прийти один зритель. Для него, единственного в зале, будут играть артисты и музыканты.
- Чтобы в сегодняшней ситуации сохранить связь со зрителем, мы придумали проект «Один на один», аналогов которому, насколько я знаю, еще не было в истории театра, - говорит Марат Гацалов, главный режиссер Пермского театра оперы и балета. - Мы будем приглашать на спектакли одного зрителя, выбранного методом лотерейного отбора из числа зарегистрировавшихся на спектакль. В идее проекта отражено наше отношение к зрителю: мы готовы играть спектакли и для одного человека.
Если вы хотите стать этим уникальным зрителем, следите за новостями на сайте и в социальных сетях театра. В ближайшее время там начнется прием заявок. Один из артистов перед показом выберет одного из зарегистрировавшихся.
Расписание онлайн-трансляций спектаклей, на которых сможет присутствовать один зритель, появится на сайте permopera.ru.
Зрителя, который придет на спектакль осмотрит врач, чтобы соблюсти меры безопасности в период карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU