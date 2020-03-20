Пермская прокуратура нашла нарушения при ремонте дороги в Дзержинском районе
В Перми прокуратура проверила соблюдение законодательства при капитальном ремонте улицы Маяковского. В ходе проверки были выявлены нарушения.
Так, заказчик должен был заключить контракт с подрядчиком на выполнение работ по выносу сетей электроснабжения. Однако контракт не был подписан. Это привело к истечению сроков выполнения контракта и невозможности выполнения всего объема работ.
- Фактически часть дороги проложена в охранной зоне электросетевого объекта таким образом, что сам объект оказался внутри дорожного полотна, что не отвечает требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе пермской прокуратуры.
Прокурор района вынес заказчику представление об устранении нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU