Пермская прокуратура нашла нарушения при ремонте дороги в Дзержинском районе

20 Март 2020 2020-03-20T14:52:33+03:00

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В Перми прокуратура проверила соблюдение законодательства при капитальном ремонте улицы Маяковского. В ходе проверки были выявлены нарушения.

Так, заказчик должен был заключить контракт с подрядчиком на выполнение работ по выносу сетей электроснабжения. Однако контракт не был подписан. Это привело к истечению сроков выполнения контракта и невозможности выполнения всего объема работ.

- Фактически часть дороги проложена в охранной зоне электросетевого объекта таким образом, что сам объект оказался внутри дорожного полотна, что не отвечает требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе пермской прокуратуры.

Прокурор района вынес заказчику представление об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU