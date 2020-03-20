2020-03-20T14:52:33+03:00
Общество

Пермская прокуратура нашла нарушения при ремонте дороги в Дзержинском районе

Сотрудники ведомства следят за устранением нарушений
Лилия Абибулаева
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Прокурор района вынес заказчику представление об устранении нарушений.Прокурор района вынес заказчику представление об устранении нарушений.Фото: Василий Вахрин
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В Перми прокуратура проверила соблюдение законодательства при капитальном ремонте улицы Маяковского. В ходе проверки были выявлены нарушения.

Так, заказчик должен был заключить контракт с подрядчиком на выполнение работ по выносу сетей электроснабжения. Однако контракт не был подписан. Это привело к истечению сроков выполнения контракта и невозможности выполнения всего объема работ.

- Фактически часть дороги проложена в охранной зоне электросетевого объекта таким образом, что сам объект оказался внутри дорожного полотна, что не отвечает требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе пермской прокуратуры.

Прокурор района вынес заказчику представление об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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