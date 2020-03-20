2020-03-20T14:24:08+03:00
Общество

В Прикамье выпускники, которые сдают ЕГЭ досрочно, успеют подать документы в вузы

Из-за коронавируса сроки сдачи перенесли
Лилия Абибулаева
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Всего на досрочную сдачу зарегистрировались 457 человек Фото: Правительство ПрикамьяВсего на досрочную сдачу зарегистрировались 457 человек Фото: Правительство Прикамья
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В Пермском крае из-за угрозы распространения коронавируса перенесли сроки досрочной сдачи ЕГЭ. Выпускники должны были сдавать досрочные экзамены с 20 марта по 13 апреля.

В правительстве Прикамья сообщили о том, что участники досрочного этапа могут сдать экзамены в основной период. Проверять работы досрочников будут в резервные дни, в ускоренном режимы, чтобы все успели отдать документы в вузы.

Всего на досрочную сдачу зарегистрировались 457 человек. Большая часть досрочников – выпускники прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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