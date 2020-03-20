Tele2 расширила зону покрытия сети 4G в Пермском крае

20 Март 2020 2020-03-20T14:09:28+03:00

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы по расширению зоны покрытия сети в Пермском крае. Количество базовых станций 4G в регионе за прошлый год увеличилось на 35%

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В 2019 году через 4G-сеть Tele2 уже проходило более двух третей от всего мобильного интернет-трафика Пермского края, в том числе в малых населенных пунктах. В декабре 2019 года компания завершила важнейший проект строительства новых базовых станций в регионе и увеличила их количество еще на треть. Сегодня сеть 4G мобильного оператора Tele2 доступна для 91% жителей Пермского края, голосовая связь – для 95% и сеть 3G – для 92%.

Сейчас в компании реализуется масштабный проект по строительству базовых станций стандарта 4G в небольших населенных пунктах Пермского края, а также в местах, где абоненты Tele2 проводят свой досуг. Так, продолжаются работы по увеличению емкости сети в одном из самых популярных горнолыжных комплексов края в Губахе.

Антон Антонов, директор филиала Tele2 в Пермском крае:

«Компания постоянно проводит работы по увеличению емкости сети и расширяет зону покрытия. В 2020 году мы продолжим развитие сети 4G в Пермском районе, Перми, Кунгуре и других населенных пунктах края. Tele2 поддерживает стиль жизни абонентов в онлайне и офлайне и хочет, чтобы все яркие и веселые моменты жизни, все семейные праздники, личные торжества и развлечения с друзьями можно было транслировать сразу же».