Пермяк вошел в число суперфиналистов конкурса «Лидеры России»

20 Март 2020 2020-03-20T13:21:35+03:00

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Одним из финалистов в конкурса «Лидеры России» в специализации «Наука» стал начальник управления науки Пермского Политеха, доцент факультета прикладной математики Павел Волегов.

- Я уверен, что опыт, который я приобрёл, участвуя в конкурсе, и еще приобрету в суперфинале, поможет мне быть полезным моему университету при решении важнейших задач стратегического развития, которые стоят сегодня перед Пермским Политехом, – отмечает Павел Волегов.

Основная цель специализации, в которой победил Павел Волегов состоит в формировании сообщества лидеров научно-технологического развития страны.

Всего в специализации победили 30 человек. К каждом из них будет прикреплен наставник. А 10 человек станут участниками суперфинала конкурса «Лидеры России». Помимо возможности занять управленческий пост в своем регионе суперфиналисты получат образовательных грант в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU