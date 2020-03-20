В Перми несколько десятков домов останутся без воды в выходные
В Перми в нескольких районах в выходные отключат воды. Об этом сообщает компания «НОВОГОР-Прикамье».
Так, в 10:00 21 марта на сутки воду отключат в следующих домах:
- Загарьинская, 6;
- Коломенская, 22, 26, 30, 32, 34, 55, 55А, 57, 59, 61;
- Косьвинская, 7, 9;
- Пихтовая, 35, 35А, 40А, 42, 46, 47;
- Коломенская, 22, 26, 30, 32, 34, 55, 55А, 57, 59, 61;
- Косьвинская, 7, 9;
- Пихтовая, 35, 35А, 40А, 42, 46, 47.
Также в субботу воды не будет в домах по следующим адресам:
- Бродовский,11, 11Б, 15, 9;
- Васильева, 6 и 8;
- Героев Хасана по четной стороне дома №64 – 110 и по нечетной стороне дома №105 - 159/1, Центральная ферма, 1, 10, 15, 2, 5, 8.
Ее отключат с 10:00 21 марта до 10 :00 22 марта
ИСТОЧНИК KP.RU