В Перми несколько десятков домов останутся без воды в выходные

20 Март 2020 2020-03-20T13:11:04+03:00

Об этом сообщает компания «НОВОГОР-Прикамье». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это будет связано с планово-восстановительными работами

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В Перми в нескольких районах в выходные отключат воды. Об этом сообщает компания «НОВОГОР-Прикамье».

Так, в 10:00 21 марта на сутки воду отключат в следующих домах:

- Загарьинская, 6;

- Коломенская, 22, 26, 30, 32, 34, 55, 55А, 57, 59, 61;

- Косьвинская, 7, 9;

- Пихтовая, 35, 35А, 40А, 42, 46, 47;

- Коломенская, 22, 26, 30, 32, 34, 55, 55А, 57, 59, 61;

- Косьвинская, 7, 9;

- Пихтовая, 35, 35А, 40А, 42, 46, 47.

Также в субботу воды не будет в домах по следующим адресам:

- Бродовский,11, 11Б, 15, 9;

- Васильева, 6 и 8;

- Героев Хасана по четной стороне дома №64 – 110 и по нечетной стороне дома №105 - 159/1, Центральная ферма, 1, 10, 15, 2, 5, 8.

Ее отключат с 10:00 21 марта до 10 :00 22 марта

ИСТОЧНИК KP.RU