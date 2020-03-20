Водителю «Газели», который сбил двух рабочих на трассе в Прикамье, грозит до 7 лет
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Пермском крае полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Карагайском районе, где погибли два человека.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что 18 марта на трассе Пермь -Киров водитель автомобиля «Газель» сбил двух рабочих. Мужчины выполняли работы по обновлению разметки.
В результате аварии оба пострадавших скончались на месте от полученных травм. Виновника ДТП задержали. Оказалось, что он ранее привлекался к административной ответственности.
Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU