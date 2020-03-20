Водителю «Газели», который сбил двух рабочих на трассе в Прикамье, грозит до 7 лет

20 Март 2020 2020-03-20T09:40:20+03:00

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В Пермском крае полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Карагайском районе, где погибли два человека.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что 18 марта на трассе Пермь -Киров водитель автомобиля «Газель» сбил двух рабочих. Мужчины выполняли работы по обновлению разметки.

В результате аварии оба пострадавших скончались на месте от полученных травм. Виновника ДТП задержали. Оказалось, что он ранее привлекался к административной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU