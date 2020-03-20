2020-03-20T09:04:04+03:00
Общество

Чтобы уехать из Пермского края на свадьбу к сестре, мужчине пришлось заплатить долг

Житель Азербайджана посчитал, что про задолженность все забудут
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Приставы ограничили ему выезд за пределы Пермского краяПриставы ограничили ему выезд за пределы Пермского краяФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае судебные приставы взыскали долг с жителя Азербайджана. Мужчина совершил ДТП и, по решению суда, должен был оплатить причиненный ущерб, госпошлину и сумму, затраченную на проведение экспертизы. Всего задолженность составила более 250 тысяч рублей. О своем долге мужчина забыл и подумал, что забудут и приставы.

Вспомнить о нем пришлось, когда должник планировал путешествие на родину на свадьбу к сестре. Приставы ограничили ему выезд за пределы Пермского края.

Мужчина не захотел расстраивать сестру и оплатил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожарным удалось локализовать пожар после взрыва в пермской многоэтажке
Водителю «Газели», который сбил двух рабочих на трассе в Прикамье, грозит до 7 лет
В Перми нашли тело мужчины с пулей в голове
Чтобы уехать из Пермского края на свадьбу к сестре, мужчине пришлось заплатить долг
Пермские кинотеатры не закрылись на карантин
Компания «НОВОГОР-Прикамье» прекращает личный прием абонентов из-за коронавируса
В Прикамье закрыли опасный для жизни хостел
Реконструкция манежа «Спартак» в Перми может обойтись в 562 миллиона рублей
Жители Прикамья смогут оформить больничный по телефону
В Перми появятся четыре специальных медучреждения для пациентов с пневмонией
В Прикамье возбудили уголовное дело после ДТП, где пострадали две школьницы
В Прикамье запретили мероприятия численностью больше 50 человек
«В салоне были полицейские». Пермяки сфотографировали автобус с огромной дырой в окне
«Всем сидеть дома». МЧС предупреждает пермяков, вернувшихся из-за границы, об обязательном карантите
«Принимаемые нами меры – не каникулы». Глава Пермского края обратился к родителям, чьи дети учатся из дома
Самолет «Москва – Пермь», приземлившийся в пермском аэропорту после сигнала тревоги, осмотрели спецслужбы
"Арабеск" перенесли на осень
В Прикамье отбирают школьников для бесплатного обучения в «Сколково»
«Подал сигнал тревоги». В Перми экстренно сел самолет «Москва-Пермь»
В Прикамье неизвестные выкинули в мусорку котят в полиэтиленовом пакете
В Прикамье загорелся балкон многоэтажки
В Пермском крае возбудили уголовное дело после убийства беременной лосихи
Управление министерства юстиции Прикамья ограничило личный прием граждан
В Прикамье семье из 9 человек не выделяли жилье после пожара
В Пермском крае при странных обстоятельствах пропал 47-летний мужчина