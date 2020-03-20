Чтобы уехать из Пермского края на свадьбу к сестре, мужчине пришлось заплатить долг
Житель Азербайджана посчитал, что про задолженность все забудут
Приставы ограничили ему выезд за пределы Пермского краяФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае судебные приставы взыскали долг с жителя Азербайджана. Мужчина совершил ДТП и, по решению суда, должен был оплатить причиненный ущерб, госпошлину и сумму, затраченную на проведение экспертизы. Всего задолженность составила более 250 тысяч рублей. О своем долге мужчина забыл и подумал, что забудут и приставы.
Вспомнить о нем пришлось, когда должник планировал путешествие на родину на свадьбу к сестре. Приставы ограничили ему выезд за пределы Пермского края.
Мужчина не захотел расстраивать сестру и оплатил долг.
ИСТОЧНИК KP.RU