Чтобы уехать из Пермского края на свадьбу к сестре, мужчине пришлось заплатить долг

20 Март 2020 2020-03-20T09:04:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае судебные приставы взыскали долг с жителя Азербайджана. Мужчина совершил ДТП и, по решению суда, должен был оплатить причиненный ущерб, госпошлину и сумму, затраченную на проведение экспертизы. Всего задолженность составила более 250 тысяч рублей. О своем долге мужчина забыл и подумал, что забудут и приставы.

Вспомнить о нем пришлось, когда должник планировал путешествие на родину на свадьбу к сестре. Приставы ограничили ему выезд за пределы Пермского края.

Мужчина не захотел расстраивать сестру и оплатил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU