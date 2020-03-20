В Прикамье закрыли опасный для жизни хостел
Владельцы не соблюдали требования пожарной безопасности
При отделке комнат были использованы материалы с высокой степенью горения.Фото: Василий Вахрин
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В Краснокамске судебные приставы приостановили работу хостела «Красная слобода». В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности.
Так, в хостеле не было эвакуационных выходов, систем и установок противопожарной защиты, помещение котельной не было отделено противопожарной стеной.
При отделке комнат были использованы материалы с высокой степенью горения.
Суд удовлетворил иск прокурора и постановил приостановить работу хостела. Приставы приехали по адресу и наложили пломбы. Всех постояльцев вывели на улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU