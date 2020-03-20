2020-03-20T07:44:54+03:00
Общество

Реконструкция манежа «Спартак» в Перми может обойтись в 562 миллиона рублей

Сейчас готовится конкурсная документация
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Манеж "Спартак"Манеж "Спартак"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Стали известны подробности реконструкции пермского спортивного комплекса «Спартак» на Рабочей ,9. Он был закрыт несколько лет назад. Здание готовят к масштабной реконструкции.

Издание «Business Class» сообщает о том, что проектная документация уже готова. В конце января было получено положительное заключение экспертизы.

А 13 марта стала известна сметная стоимость проекта. По информации издания, сейчас по зданию на улице Рабочая, 9 проходит подготовка для размещения на закупочной площадке и готовится конкурсная документация.

Стоимость ремонт «Спартака» оценивается в 563 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы уехать из Пермского края на свадьбу к сестре, мужчине пришлось заплатить долг
Пермские кинотеатры не закрылись на карантин
Компания «НОВОГОР-Прикамье» прекращает личный прием абонентов из-за коронавируса
В Прикамье закрыли опасный для жизни хостел
Реконструкция манежа «Спартак» в Перми может обойтись в 562 миллиона рублей
Жители Прикамья смогут оформить больничный по телефону
В Перми появятся четыре специальных медучреждения для пациентов с пневмонией
В Прикамье возбудили уголовное дело после ДТП, где пострадали две школьницы
В Прикамье запретили мероприятия численностью больше 50 человек
«В салоне были полицейские». Пермяки сфотографировали автобус с огромной дырой в окне
«Всем сидеть дома». МЧС предупреждает пермяков, вернувшихся из-за границы, об обязательном карантите
«Принимаемые нами меры – не каникулы». Глава Пермского края обратился к родителям, чьи дети учатся из дома
Самолет «Москва – Пермь», приземлившийся в пермском аэропорту после сигнала тревоги, осмотрели спецслужбы
"Арабеск" перенесли на осень
В Прикамье отбирают школьников для бесплатного обучения в «Сколково»
«Подал сигнал тревоги». В Перми экстренно сел самолет «Москва-Пермь»
В Прикамье неизвестные выкинули в мусорку котят в полиэтиленовом пакете
В Прикамье загорелся балкон многоэтажки
В Пермском крае возбудили уголовное дело после убийства беременной лосихи
Управление министерства юстиции Прикамья ограничило личный прием граждан
В Прикамье семье из 9 человек не выделяли жилье после пожара
В Пермском крае при странных обстоятельствах пропал 47-летний мужчина