Реконструкция манежа «Спартак» в Перми может обойтись в 562 миллиона рублей
Стали известны подробности реконструкции пермского спортивного комплекса «Спартак» на Рабочей ,9. Он был закрыт несколько лет назад. Здание готовят к масштабной реконструкции.
Издание «Business Class» сообщает о том, что проектная документация уже готова. В конце января было получено положительное заключение экспертизы.
А 13 марта стала известна сметная стоимость проекта. По информации издания, сейчас по зданию на улице Рабочая, 9 проходит подготовка для размещения на закупочной площадке и готовится конкурсная документация.
Стоимость ремонт «Спартака» оценивается в 563 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU