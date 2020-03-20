Реконструкция манежа «Спартак» в Перми может обойтись в 562 миллиона рублей

20 Март 2020 2020-03-20T07:44:54+03:00

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Стали известны подробности реконструкции пермского спортивного комплекса «Спартак» на Рабочей ,9. Он был закрыт несколько лет назад. Здание готовят к масштабной реконструкции.

Издание «Business Class» сообщает о том, что проектная документация уже готова. В конце января было получено положительное заключение экспертизы.

А 13 марта стала известна сметная стоимость проекта. По информации издания, сейчас по зданию на улице Рабочая, 9 проходит подготовка для размещения на закупочной площадке и готовится конкурсная документация.

Стоимость ремонт «Спартака» оценивается в 563 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU