Жители Прикамья смогут оформить больничный по телефону
Это можно будет сделать с 20 марта
Получить больничный могут и все члены семьи прикамца, вернувшегося из зарубежной страны. Фото: Правительство Прикамья
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В Пермском крае начал действовать новый порядок выдачи листков нетрудоспособности. В краевом правительстве сообщили о том, что теперь жителям Прикамья, которые приехали из заграницы и хотят самоизолирваться, достаточно будет позвонить по телефону горячей линии: 8(342)258-07-87.
Министр Здравоохранения Оксана Мелехова попросила всех жителей края пользоваться этой услугой, чтобы обезопасить других жителей региона.
Получить больничный могут и все члены семьи прикамца, вернувшегося из зарубежной страны.
ИСТОЧНИК KP.RU