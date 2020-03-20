Жители Прикамья смогут оформить больничный по телефону

20 Март 2020 2020-03-20T06:53:03+03:00

Получить больничный могут и все члены семьи прикамца, вернувшегося из зарубежной страны. Фото: Правительство Прикамья

Это можно будет сделать с 20 марта

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В Пермском крае начал действовать новый порядок выдачи листков нетрудоспособности. В краевом правительстве сообщили о том, что теперь жителям Прикамья, которые приехали из заграницы и хотят самоизолирваться, достаточно будет позвонить по телефону горячей линии: 8(342)258-07-87.

Министр Здравоохранения Оксана Мелехова попросила всех жителей края пользоваться этой услугой, чтобы обезопасить других жителей региона.

Получить больничный могут и все члены семьи прикамца, вернувшегося из зарубежной страны.

ИСТОЧНИК KP.RU