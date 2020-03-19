2020-03-19T20:13:05+03:00
Коронавирус Covid-19

«Всем сидеть дома». МЧС предупреждает пермяков, вернувшихся из-за границы, об обязательном карантите

Больничные они получат не выходя из дома
Виктор Правдин
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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Главное управление министерства чрезвычайных ситуаций по Пермскому краю в смс-сообщениях оповещает о том, что все пермяки, прилетевшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии и Франциии должны будут пройти двухнедельный домашний карантин.

Справку о нетрудоспособности они смогут получить без посещения медучреждений, позвонив на круглосуточную «горячую линию» минздрава по телефону: 258-07-87.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

23 человека находятся в стационарах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей.

361 человек изолирован на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача, из-за контактов с людьми, вернувшимися из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии, Франции.

313 человек находятся под наблюдением врачей - это здоровые люди, вернувшиеся на днях из зарубежных поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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