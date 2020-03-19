«Всем сидеть дома». МЧС предупреждает пермяков, вернувшихся из-за границы, об обязательном карантите
Главное управление министерства чрезвычайных ситуаций по Пермскому краю в смс-сообщениях оповещает о том, что все пермяки, прилетевшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии и Франциии должны будут пройти двухнедельный домашний карантин.
Справку о нетрудоспособности они смогут получить без посещения медучреждений, позвонив на круглосуточную «горячую линию» минздрава по телефону: 258-07-87.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
23 человека находятся в стационарах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей.
361 человек изолирован на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача, из-за контактов с людьми, вернувшимися из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии, Франции.
313 человек находятся под наблюдением врачей - это здоровые люди, вернувшиеся на днях из зарубежных поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU