"Арабеск" перенесли на осень

19 Март 2020 2020-03-19T17:10:20+03:00

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В связи с коронавирусом дирекция «Арабеска» приняла решение перенести конкурс.

- XVI Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск-2020» им. Екатерины Максимовой состоится с 24 октября по 5 ноября 2020 года, - сообщили в Пермском театре оперы и балета. - Осенью все участники, чьи заявки приняты дирекцией конкурса, смогут выступить в тех возрастных группах, в которых они были заявлены весной.

Запланированная на 24 апреля премьера балета «Анюта» в постановке художественного руководителя конкурса «Арабеск», выдающегося танцовщика и хореографа, народного артиста СССР Владимира Васильева состоится в день открытия конкурса — 24 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU