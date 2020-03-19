В Прикамье отбирают школьников для бесплатного обучения в «Сколково»

19 Март 2020 2020-03-19T16:44:31+03:00

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«Метафракс Групп» отбирает талантливых ребят, которые смогут бесплатно обучаться по программе Стартап Академии «Junior» в «Сколково».

Гранты получат только три победителя нескольких этапов отбора, но и остальные юные соискатели получат бесценный опыт.

В ходе первого отборочного этапа, итоги которого подвели в Губахе, учащимся было необходимо написать эссе на тему «Кто из предпринимателей меня вдохновляет?» На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 60 работ от школьников Губахи, Кизела и Гремячинска. Во второй этап прошли 33 человека.

Конкурсная комиссия оценивала структуру эссе, наличие аргументации, а также внимательность авторов и то, насколько раскрыта тема.

Член комиссии, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и оценке инвестиционных проектов компании «Метадинеа» Левон Гарслян отметил важность того, что именно российские предприниматели, такие как Олег Тиньков, Павел Дуров и Татьяна Бакальчук, стали лидерами в выборе тем для эссе.

- Мне понравилось, что многие ребята отметили в своих работах два важных аспекта: необходимость упорной работы, чтобы стать успешным предпринимателем и то, что предприниматели – это редкий класс людей, готовых идти на риск, - признался он. - Это очень осознанный подход авторов, которым 14-17 лет. Советую ребятам всегда держать эти два аспекта в голове.

- Важно, что стать претендентами на получение гранта от «Метафракса» на обучение в «Сколково» смогли школьники не только Губахи, но и Кизела и Гремячинска, - подчеркнула советник председателя совета директоров «Метафракса» Мария Коновалова. - Участники из всех трех городов будут представлены в следующем туре».

Финалистов первого этапа пригласят прослушать и решить кейс от «Метафракс Групп». В ближайшее время специалисты «Сколково» свяжутся с участниками второго этапа и анонсируют тему и спикера онлайн-лекции.

Троим победителям «Метафракс Групп» предоставит грант на обучение по программе Стартап Академии «Junior» в «Сколково».

ИСТОЧНИК KP.RU